FN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord

– Det hersker fortsatt et ønske om folkemord i Myanmar, og rohingyaene er i alvorlig fare for å bli utsatt for folkemord, slår en ekspertgruppe fra FN fast i en rapport som skal legges fram for FNs menneskerettsråd tirsdag.

Rohingyaene, som er muslimer, er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i det buddhist-dominerte Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder.

Høsten 2017 drev regjeringsstyrkene i Myanmar rundt 800.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh, der de fortsatt lever i overfylte leirer. Tusenvis av rohingyaer ble drept, og hundrevis av landsbyer ble brent ned til grunnen i offensiven.

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter fortsetter overgrepene mot de gjenværende rohingyaene i Myanmar.

FNs ekspertgruppe, som har samlet bevis og informasjon i to år, har tidligere konkludert med at landets øverste generaler bør straffeforfølges for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

FN-ekspertene gjentar dette kravet i sin siste rapport og konstaterer samtidig at de gjenværende rohingyaene i Myanmar lever under svært vanskelige forhold og utsettes for forfølgelse. Derfor er det også uforsvarlig å repatriere rohingyaflyktninger fra Bangladesh, mener de.

