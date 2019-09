Taliban-delegasjon har reist til Russland

NTB utenriks

USA og Taliban har forhandlet om en avtale som skal gjøre det mulig for USA å trekke ut soldater fra Afghanistan. De internasjonale styrkene og den vestligstøttede regjeringen i Kabul er på vikende front i krigen mot islamistbevegelsen, som hadde makten i landet fram til den amerikanske invasjonen i 2001.

Talibans talsmann Suhail Shaheen sier delegasjonen nå har hatt møter med Zamir Kabulov, som er president Vladimir Putins Afghanistan-utsending.

Besøket i Moskva er Talibans første internasjonale fremstøt etter sammenbruddet i forhandlingene med Washington. Delegasjonen i Russland ledes av Sher Mohammad Stanikzai.

Trump skrev tidligere i september på Twitter at han avlyste et planlagt møte med Taliban-utsendinger på Camp David på grunn av et angrep i Kabul der én amerikansk soldat, én rumensk NATO-soldat og ti sivile ble drept.

Russland har tidligere blitt anklaget for å hjelpe Taliban, muligens som et ledd i en innsats for demme opp for ekstremistgruppa IS' innflytelse i Afghanistan.

Tidligere i år har Moskva to ganger vært vertskap møter mellom Taliban og afghanske representanter.

Shaheen sier til Talibans offisielle nettside at gruppen fortsatt kommuniserer med de amerikanske forhandlerne.

(©NTB)