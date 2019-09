Seks omkom i uværet i Spania

NTB utenriks

Spanske myndigheter opplyste fredag at flere byer har meldt inn de største nedbørsmengdene siden de begynte å føre statistikk.

Fredag ble det meldt at fire var omkommet, og fredag kveld og lørdag ble det meldt om ytterligere to døde. Den ene var en 58 år gammel mann som ble tatt av vannmassene etter å ha kjørt seg fast med bilen sin i landsbyen Redován, den andre 41 år gammel mann som omkom da elven Segura gikk over sine bredder i byen Orihuela.

Redningsarbeidere reddet fredag ut tusenvis av mennesker fra flomområdene sørøst i Spania. Fly- og togtrafikken ble rammet, og veier og skoler ble stengt.

Lørdag besøkte fungerende statsminister Pedro Sánchez de rammede områdene.

