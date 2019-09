Trump: Irans ledere vil ha møte

NTB utenriks

Trump har flere ganger uttrykt at han er interessert i å møte president Rouhani for å diskutere den fastlåste situasjonen mellom de to landene. Trump har da brukt uttrykket om at han vil møte Rouhani «under de rette omstendighetene».

Iran har svart at et møte med USA bare kan skje hvis sanksjonene mot landet fjernes først.

Torsdag uttalte Trump at han tror de iranske lederne ønsker å treffe ham, og la til at han forsøker å få til et toppmøte under FNs hovedforsamling nå i september.

– Jeg kan fortelle dere at Iran ønsker å møte, sa Trump til journalister i Det hvite hus.

USA og Iran har vært i tottene på hverandre siden mai i fjor da Trump ensidig trakk USA fra atomavtalen som USA hadde skrevet under på tre år tidligere. Trump har siden innført en rekke sanksjoner mot Iran.

Iran har svart med å bryte punkter i atomavtalen, samtidig som landet har bedt Europa redde avtalen og omgå sanksjonene.

