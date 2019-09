Tre personer i husarrest i forbindelse med brua som kollapset i Genova

NTB utenriks

43 mennesker mistet livet da Morandi-brua raste sammen 14. august i fjor.

De tre arbeidet enten for selskapet Autostrade per l'Italia eller et underselskap. Seks andre ansatte er blitt permittert i ett år fordi de er anklaget for uaktsomhet, skriver avisen La Stampa fredag.

Beslutningene om husarrest og permisjon er tatt i forbindelse med den nå ett år lange etterforskningen av hva som fikk Morandi-brua til å kollapse, og hvorvidt dette kunne vært unngått.

Om lag 80 personer er under etterforskning, ifølge italienske medier.

Brua ble revet helt ned i juni, og gjenoppbyggingen har begynt.

Den nye brua er tegnet av arkitekten Renzo Piano, som selv er fra Genova. Den skal etter planen stå ferdig i 2020.

