Gresk politi slo til mot smuglerliga på flyplassen i Aten

En kvinne er pågrepet med 401 stjålne eller forfalskede pass og ID-kort, som hun ifølge politiet hadde smuglet til Hellas fra utlandet.

Det er ikke bekreftet hvilket land hun kom fra eller hvilken nasjonalitet hun har, men etter hva det tyske nyhetsbyrået DPA kjenner til, er hun rumensk statsborger. Hun skal ha reist til Aten fra Bucuresti.

Internasjonale smuglerligaer har i årevis solgt stjålne og forfalskede reisedokumenter til migranter som forsøker å ta seg fra Hellas til andre land i Europa. Blant kjøperne er syriske flyktninger som ønsker å søke asyl i vesteuropeiske land.

Smuglere tar opptil 6.000 euro, nesten 60.000 kroner, per person for dokumentene. Norske pass skal være blant de dyreste.

Nesten hver dag blir personer pågrepet på greske flyplasser idet de forsøker å ta seg til land i Vest-Europa.

De siste ukene har antall mennesker som har tatt seg fra Tyrkia og Hellas, økt kraftig. Torsdag opplyste den greske kystvakten at i alt 427 mennesker hadde ankommet de greske øyene med båt i løpet av 24 timer.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sa tidligere i uka at antall ankomster til Hellas er det høyeste på tre år. Nesten 36.400 mennesker har kommet til landet fra begynnelsen av året til 8. september, hvorav 28.000 kom sjøveien over Egeerhavet.

