Robert Mugabe skal begraves – men familien og regjeringen er ikke enige om hvor og når

Zimbabwes tidligere president døde i Singapore, der han har blitt behandlet for sykdom siden april. Han ble 95 år gammel.

Hans bisettelse skal etter planen finne sted lørdag, og ti afrikanske ledere er ventet å være til stede, blant dem Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, Kenyas president Uhuru Kenyatta og Mosambiks president Filipe Nyusi.

Regjeringen har bestemt at han skal gravlegges søndag på National Heroes Acre, et gravsted og monument på en ås reservert for landets elite.

Mugabes familie ønsker imidlertid å oppfylle den tidligere presidentens ønske om å begraves ved siden av moren sin på hjemstedet Kutama, som ligger omtrent 85 kilometer unna hovedstaden Harare.

Det er også uenighet om hvilken dato selve begravelsen skal finne sted. Mugabes enke og Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa møttes fredag uten å bli enige.

En talsmann for Mugabe-familien sier at de fortsatt er i samtaler med regjeringen, men at de to dager før den planlagte begravelsen fortsatt ikke er enige.

Mugabe ble avsatt i et militærkupp i 2017, etter å ha styrt landet i nesten fire tiår.

