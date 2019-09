Frankrike vil blokkere Facebooks nye kryptovaluta

NTB utenriks

– Jeg vil være helt tydelig: under disse forholdene kan vi ikke autorisere utviklingen av libra på europeisk jord, sa Frankrikes utenriksminister Bruno Le Maire under åpningen av en OECD-konferanse om kryptovalutaer torsdag.

Nettgiganten Facebook skal utvikle sin nye kryptovaluta libra sammen med 28 partnere. Målet er at antall partnere skal øke til 100 innen lanseringen neste år. Blant partnerne er betalingsgigantene MasterCard, Visa og Paypal, mens andre selskaper som eBay, Spotify og Uber også er med på laget.

Facebook la fram planene om libra i juni. I etterkant har flere regjeringer og Facebook-kritikere gjort det klart at de er skeptiske til valutaen. Libra er ventet å bli lansert i løpet av det første halvåret i 2020.

En av bekymringene er at valutaen vil kunne gjøre det enkelt for folk å ikke bruke sine lands valutaer i økonomiske krisetider. Dette vil ifølge kritikerne kunne gjøre det vanskeligere for myndighetene å holde styring på økonomien.

Valutaen libra skal være global og knyttes én-til-én opp mot et fond av tradisjonelle valutaer og verdipapirer hos ordinære sentralbanker. Slik ønsker man å unngå de voldsomme prissvingningene som har gjort flere andre kryptovalutaer uegnet som betalingsmiddel. I tillegg skal kontroll over valutaen ikke være desentralisert, men ligge hos en sveitsisk non-profit-organisasjon.

Den franske regjeringen planlegger også å ilegge nettgiganter som Facebook, Google og Amazon 3 prosents skatt på inntektene de har i landet.

