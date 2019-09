Flere personer skadd i trengsel ved Mugabes kiste

NTB utenriks

Panikken brøt ut da folk begynte å dytte hverandre for å få et glimt av kroppen til Mugabe. Enkelte personer ble fraktet bort på bårer, men det er ikke klart hvor alvorlige skadene er.

Andre var i stand til å hinke vekk og fikk behandling av Røde Kors. På et tidspunkt brukte politiet batonger mot folkemengden for å få folk til å holde køen.

Kroppen til Mugabe ble fløyet til stadionet i et helikopter slik at folk skulle kunne ta farvel med mannen som styrte landet i 37 år. Tusenvis hadde møtt fram for å se liket.

Mugabes enke Grace satt på et podium, mens kisten med Mugabe sto under en teltduk på midten av banen.

Mugabe døde i Singapore fredag etter at helsen hadde blitt stadig dårligere de siste årene. Han ble 95 år gammel.

Hans etterlatte og landets regjering er ennå ikke blitt enige om hvor han skal begraves.

(©NTB)