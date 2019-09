Valgkampen i gang i Canada

NTB utenriks

Valget skal holdes 21. oktober. Det ligger an til et tett oppgjør mellom Trudeaus liberale flertall og den konservative opposisjonen.

Meningsmålinger tyder på at statsministeren vil beholde makten, men med et skjørere parlamentarisk grunnlag enn tidligere.

Man må helt tilbake til 1935 for å finne en regjering i Canada som har tapt et valg etter å ha hatt støtte av et flertall i nasjonalforsamlingen i sin første periode.

Trudeau, som har vært rammet av flere skandaler i sin regjeringstid, sier at velgerne har valget mellom hans liberale politikk eller en konservativ regjering som vil kutte i budsjettene og stramme inn på den offentlige pengebruken.

