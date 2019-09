Mugabes båre brakt tilbake til Zimbabwe

NTB utenriks

Om lag 2.000 tilhengere, familie og regjeringsrepresentanter hadde møtt fram da flyet med Mugabes båre landet i hovedstaden Harare onsdag. Kisten var svøpt i landets flagg og ble båret ut av flyet av offiserer fra militæret.

Mannen som i 37 år ledet Zimbabwe med hard hånd, døde i Singapore fredag, 95 år gammel. Helsen hans begynte å skrante etter at han ble avsatt av militæret og tidligere støttespillere i november 2017.

Kisten med Mugabe skal først bringes til Mugabes private bolig Blue Roof. Torsdag skal den plasseres på et stadion der publikum kan komme og ta et siste farvel.

Lørdag holdes det en stor begravelsesseremoni i Harare, der Kinas president Xi Jinping, Cubas ekspresident Raul Castro og flere afrikanske presidenter er ventet å være til stede.

Zimbabwes regjering har meldt at Mugabe skal begraves på en særskilt gravplass for landets regjerende elite, men familien hans har ennå ikke villet bekrefte at så er tilfelle.

(©NTB)