2.500 registrert på savnetliste på Bahamas

En talsmann for myndighetene sier han regner med at listen over savnede kommer til å krympe etter hvert som redningsarbeidet går framover og man får mer oversikt.

Over en uke etter at orkanen Dorian traff Bahamas med voldsom kraft, er det offisielle tallet på døde fortsatt 50. Men ødeleggelsene er enorme, speiselt på øya Grand Bahama og på Abaco-øyene, og tallet på døde ventes å stige.

Et stort antall hus er knust til pinneved, og redningsmannskaper søker fortsatt gjennom ruinhaugene. Samtidig får myndighetenes redningsinnsats sterk kritikk fra mange overlevende og evakuerte, som mener redningsarbeidet går for sakte.

