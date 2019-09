Trump kvitter seg med John Bolton

NTB utenriks

Det er den tredje nasjonale sikkerhetsrådgiveren Trump sier farvel til.

«Jeg informerte John Bolton i går kveld om at det ikke lenger er behov for hans tjenester i Det hvite hus. Jeg var sterkt uenig i mange av hans forslag, noe mange andre i administrasjonen også var, og derfor ba jeg John om hans oppsigelse», tvitrer Trump.

Oppsigelsen fikk han tirsdag morgen. Trump takker nå Bolton for innsatsen og sier en etterfølger vil bli nominert neste uke.

Bolton la like etter ut en Twitter-melding der han skriver at han tilbød seg å gå av mandag.

– President Trump svarte: La oss snakke om det i morgen, skriver Bolton.

– Overraskende

Oppsigelsen kommer ifølge nyhetsbyrået AP som en overraskelse for mange i Det hvite hus. Kun en time før Trump kunngjorde avgangen, meldte pressekontoret i Det hvite hus at Bolton skulle holde pressekonferanse med utenriksminister Mike Pompeo og finansminister Steven Mnuchin klokka 19.30 norsk tid.

Bolton, kjent for sin karakteristiske bart, har utmerket seg som en hauk i amerikansk utenrikspolitikk. Den tidligere FN-ambassadøren overtok som nasjonal sikkerhetsrådgiver da general Herbert Raymond McMaster gikk av i fjor. Han ble da Trumps tredje nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Bolton har tidligere tatt til orde for å bombe både Iran og Nord-Korea, og han har vært en sterk forsvarer av tidligere president George W. Bushs beslutning om å invadere Irak i 2003.

Ønsket nytt regime i Iran

Bolton har flere ganger tatt til orde for et regimeskifte i Iran, og i 2015 skrev han en kronikk i New York Times med oppfordringen «bomb Iran».

Da Trump i juni angivelig avlyste et militært angrep mot Iran i siste liten, var det neppe i tråd med Boltons råd.

Før Trump besluttet å droppe angrepet, argumenterte Bolton for at USA måtte gå hardt til verks mot Iran etter nedskytingen av en amerikansk drone, ifølge amerikanske medier.

Også den siste tiden skal Bolton ha vært på kollisjonskurs med Trump i en rekke saker, blant annet når det gjelder Afghanistan og Nord-Korea.

Bolton har også erklært at «tostatsløsningen er død» i et intervju med det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart. Her tok han også til orde for at Gazastripen bør bli en del av Egypt og Vestbredden gis tilbake til Jordan.