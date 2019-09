Samtlige sjøfolk reddet ut av lasteskip utenfor USA

NTB utenriks

I alt fire sørkoreanere ble sittende innesperret etter at fartøyet la seg over på siden natt til søndag i nærheten av havnebyen Brunswick i delstaten Georgia, opplyste det sørkoreanske utenriksdepartementet.

Tidligere mandag meldte kystvakten at det ble hørt bankelyder fra skipet, noe som økte håpet om å finne sjøfolkene i live. Mandag ettermiddag bekrefter kystvakten at de var i live, og at det ble boret hull i skroget for å få forsyninger inn til dem. Tidligere mandag fikk de reddet ut tre av de fire. Den siste ble antatt å befinne seg i motorrommet.

Redningsteamet greide til slutt å redde ut også den fjerde personen, opplyser den amerikanske kystvakten.

I alt 24 personer var om bord på lasteskipet Golden Ray. 20 av dem ble reddet kort etter at fartøyet krenget over på siden.

Det 200 meter lange skipet er lastet med biler. Det fikk slagside etter å ha forlatt havnen i Brunswick og var på vei til Baltimore. Årsaken til ulykken er ikke klar.

