FBI etterforsker båtbrann som kostet 34 liv i USA

Fem medlemmer av mannskapet, inkludert kapteinen på dykkerbåten, overlevde. De 34 som sov under dekk, omkom i den kraftige brannen natt til mandag 2. september.

FBI, kystvakten og den føderale statsadvokaten i Los Angeles deltar i etterforskningen sammen med andre instanser. Talsperson Laura Eimiller i FBI opplyser at ingen er siktet i saken så langt.

Fredag uttalte sheriffen i Santa Barbara, Bill Brown, at granskingen av ulykken foreløpig ikke har sett på muligheten for at tragedien var en kriminell handling, selv om han ikke utelukket at det kunne komme siktelser.

Søndag ransaket føderale agenter båteieren, Truth Aquatics Inc. i Santa Barbara, sine lokaler og selskapets to andre fartøyer.

