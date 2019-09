Kystvakten: Savnede etter lasteskipsforlis er i live

NTB utenriks

Til tross for bankelydene var et mandag morgen ikke bekreftet at de fire sørkoreanske sjøfolkene var i live. Mandag ettermiddag bekrefter kystvakten at de er i live og at det bores hull i skroget for å få forsyninger inn til dem som er fanget i det kantrede skipet.

20 av mannskapet er reddet ut fra skipet etter ulykken.

Det 200 meter lange frakteskipet Golden Ray ligger kantret i St. Simon-sundet på kysten av delstaten Georgia i USA. Skipet, som er lastet med biler, fikk slagside søndag etter å ha forlatt havn i Brunswick.

Det har brøt også ut brann om bord. På grunn av brannen om bord ble videre redningsarbeid satt på vent.

(©NTB)