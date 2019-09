Johnson vil utfordre brexitlov – kan havne i høyesterett

NTB utenriks

Loven som pålegger statsministeren å be EU om en utsettelse med mindre en avtale er på plass 19. oktober, trer i kraft mandag.

– Vi vil se veldig nøye på hva den nye loven krever og ikke krever, sier utenriksminister Dominic Raab, ifølge The Independent. Han insisterer på at regjeringen ikke planlegger å bryte loven, men at den heller ikke har tenkt å føye seg.

Dermed kan spørsmålet om utsettelse havne i retten. Johnsons nærmeste rådgiver, brexitarkitekten Dominic Cummings, skal være overbevist om at det finnes en juridisk vei ut av det politiske uføret regjeringen er havnet i.

To brev

En plan som ifølge The Telegraph blir vurdert seriøst, er å sende to brev til EU. Ett brev vil være en forespørsel om utsettelse, slik loven krever. I det andre brevet skal regjeringen ha planer om å forklare at den slett ikke ønsker seg den utsettelsen.

Å sende to brev der man både ber EU om å utsette brexit og samtidig ber unionen avslå det ønsket, vil ikke være å rette seg etter loven, sier tidligere høyesterettsdommer Lord Jonathan Sumption til BBC.

– Kan bli fengslet

Lord Ken MacDonald, tidligere leder for påtalemyndigheten i England og Wales, sier på sin side at en domstol vil mene at «loven skal følges». Han mener statsministeren risikerer å bli fengslet dersom han ikke retter seg etter en rettslig kjennelse om å følge loven Parlamentet har vedtatt.

– Å nekte å følge rettens ordre vil i praksis være å vise ringeakt for retten, noe som kan føre til fengsling, sier MacDonald til The Independent.

Raab sier den tidligere påtalelederens utsagn er latterlig.

Johnsons justisminister Robert Buckland har påpekt overfor sjefen sin at det er viktig å opprettholde rettsstaten, melder britiske medier.

