USA og Tyrkia på felles patruljeoppdrag i Syria

Seks pansrede kjøretøy fra den tyrkiske hæren kjørte over grensen fra Tyrkia søndag. To helikoptre fløy over området idet de tyrkiske soldatene kjørte gjennom en åpning i muren som står på grensen.

På den syriske siden av grensen sluttet de seg til amerikanske soldater og tok fatt på det første patruljeoppdraget i fellesskap.

Samarbeidet er resultat av en avtale som USA og Tyrkia inngikk 7. august. Hensikten var å etablere en buffersone, eller såkalt «trygg sone», i et belte mellom den tyrkiske grensen og de syriske områdene som ligger øst for Eufrat-elva. Denne delen av Syria kontrolleres av den kurdiske militsen YPG som er alliert med USA, men som av Tyrkia regnes for å være en terrororganisasjon.

Avtalen har til hensikt å dempe spenningen mellom Tyrkia og de USA-støttede kurdiske styrkene.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hadde truet med å igangsette en militæraksjon mot YPG-militsen i Syria, med mindre det ble gjort fremgang i forhandlingene med USA om å etablere buffersonen. Erdogan sa at USAs president Donald Trump hadde lovet ham at sonen skal være 32 kilometer bred.

Etter at avtalen var inngått, etablerte nylig USA og Tyrkia et felles operasjonssenter.

