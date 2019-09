Trump sier han avlyste møte med Taliban i USA søndag

NTB utenriks

Fredag ble det kjent at Afghanistans president Ashraf Ghani hadde avlyst et besøk til Washington der han etter planen skulle drøfte de pågående forhandlingene mellom USA og Taliban.

Nå sier den amerikanske presidenten at det var han som avlyste, og at det også inkluderte avlysing av hemmelige møter med Taliban i USA.

– Ukjent for nesten alle, skulle de øverste talibanlederne og, separat, presidenten av Afghanistan, i all hemmelighet møte meg på Camp David søndag. De skulle komme til USA i kveld. Beklageligvis, for å bygge seg falsk påvirkningskraft, gikk de med på et angrep i Kabul som drepte en av våre flotte, flotte soldater og 11 andre personer, skriver Trump på Twitter lørdag.

Brå stans

Besøket til president Ashraf Ghani ble avlyst etter at USAs sjefforhandler Zalmay Khalilzad uventet returnerte til Qatar der fredssamtalene med Taliban finner sted. Bare noen dager før hadde han sagt at avtalen var så godt som klar, etter 18 år med siste uro. Så var det plutselig slutt, ifølge Trump var det angrepet i Kabul som var årsaken.

– Jeg avlyste umiddelbart møtet og stanset fredsforhandlingene. Hva slags mennesker ville drepe så mange for å tilsynelatende styrke sin egen forhandlingsposisjon? Det gjorde de ikke, de gjorde det bare verre! Hvis de ikke kan bli enige om en våpenhvile under disse veldig viktige fredssamtalene, og er villige til å til og med drepe 12 uskyldige mennesker, har de sannsynligvis ikke makten til å forhandle fram en meningsfull avtale uansett. Hvor mange flere tiår er de villige til å kjempe, spør Trump i meldingen sin.

Voldsbølge

Selv etter meldingen mandag om at USA og opprørerne i landet «i prinsippet» hadde nådd en avtale, har volden fortsatt i Kabul. Etter mandagens kunngjøring var det to svært alvorlige bilbombeangrep, som Taliban har påtatt seg ansvaret for.

Avtalen innebærer blant annet at USA vil trekke sine styrker ut av det konfliktherjede landet. Taliban skal love for innbyggernes sikkerhet. Ifølge deler av avtalen som er offentliggjort, skulle Pentagon trekke ut rundt 5000 av sine omtrent 13.000 soldater fra fem baser i Afghanistan i løpet begynnelsen av 2020.

Afghanistans regjering mener at avtalen innebærer at den amerikanske tilbaketrekkingen blir for brå, og at det ikke stilles krav til Taliban om redusere volden.

Enhver avtale må ha endelig godkjenning fra Trump. Han har sagt at han ønsker å avslutte den amerikanske tilstedeværelsen og innsatsen i Afghanistan, der de har vært engasjert siden angrepene 11. september 2001.

