Trump avlyser møter med Taliban og Ghani

Fredag ble det kjent at Afghanistans president hadde avlyst et besøk til Washington der han etter planen skulle drøfte de pågående forhandlingene mellom USA og Taliban.

Nå sier den amerikanske presidenten at det var han som avlyste, og at det også inkluderte avlysing av hemmelige møter med Taliban i USA.

– Ukjent for nesten alle, skulle de øverste talibanlederne, og separat, presidenten av Afghanistan, i all hemmelighet møte meg på Camp David søndag. De skulle komme til USA i kveld. Beklageligvis, for å bygge seg opp falsk påvirkningskraft, erkjente de å ha stått bak et angrep i Kabul som drepte en av våre flotte, flotte soldater og elleve andre personer, skrev Trump på Twitter lørdag.

Brå stans

Ghanis besøk ble avlyst etter at USAs sjefforhandler Zalmay Khalilzad uventet returnerte til Qatar der fredssamtalene mellom USA og Taliban har pågått lenge. Bare noen dager før hadde Khalilzad sagt at avtalen var så godt som klar, etter 18 år med uro.

Ifølge Trump var det torsdagens bilbombeangrep i Kabul som var årsaken til avlysingen. Taliban uttalte da at målet var et afghansk etterretningskontor. Det lå like ved NATOs hovedkvarter. En amerikansk og en rumensk NATO-soldat ble drept, i tillegg til ti sivile.

– Jeg avlyste umiddelbart møtet og stanset fredsforhandlingene. Hva slags mennesker ville drepe så mange for å tilsynelatende styrke sin egen forhandlingsposisjon? Det gjorde de ikke, de gjorde det bare verre! Hvis de ikke kan bli enig om en våpenhvile under disse veldig viktige fredssamtalene, og er villige til å til og med drepe tolv uskyldige mennesker, har de sannsynligvis ikke makten til å forhandle fram en meningsfull avtale uansett. Hvor mange flere tiår er de villige til å kjempe, spør Trump i meldingen sin.

Enighet om avtale

Mandag 2. september, samme dag som Khalilzad kunngjorde at USA og opprørerne i landet «i prinsippet» hadde nådd en avtale, ble 16 drept i et bilbombeangrep i Kabul. Taliban påtok seg ansvaret.

– Vi forstår at det pågår fredsforhandlinger. Men de må også forstå at vi ikke er svake. Og hvis vi innleder samtaler, så gjør vi det fra en sterk posisjon, sa Taliban-talsmannen Zabihullah Mujahid.

Han hevdet at mandagens angrep var et svar på angrep utført av USA og afghanske styrker som har rammet sivile i andre deler av landet.

Uttrekking

Avtalen mellom USA og Taliban skal blant annet innebære at USA trekker sine styrker ut av det konfliktherjede landet. Taliban skal garantere for innbyggernes sikkerhet.

Afghanistans regjering mener at avtalen innebærer at den amerikanske tilbaketrekkingen blir for brå, og at det ikke stilles krav til Taliban om å redusere volden.

Hvis USA godkjenner avtalen, må Taliban forhandle med Afghanistans regjering. Så langt har opprørerne nektet dette.

Ingen kommentar

Det er fortsatt uklart om samtalene mellom USA og Taliban er avsluttet, eller bare satt på pause. Trump sa han avlyste fredsforhandlingene etter torsdagens bilbombeangrep. Men Khalilzad fortsatte med sine møter med Taliban i Qatars hovedstad Doha både torsdag og fredag.

Verken utenriksdepartementet i Washington eller Det hvite hus har kommentert USAs avlysning.

Talibans talsmann Mujahid sier til AP at han umiddelbart ikke kan kommentere Trumps fremstilling.

– Det er en politisk sak. Vi venter på at våre ledere kan komme med en oppdatering, sier Mujahid.

Ghanis kontor sendte ut følgende uttalelse senere søndag etter Trumps avlysning:

– Den afghanske regjeringen, når det gjelder fred, setter pris på reelle forsøk fra allierte og er forpliktet til å samarbeide med USA og andre allierte for å få i stand varig fred, heter det i en uttalelse fra presidentkontoret.

