IAEA-lederen i Iran

I tillegg skulle Feruta møte Irans nasjonale sikkerhetsrådgiver Ali Shamkhani og det iranske atomenergibyråets leder Ali-Akbar Salehi.

IAEA opplyser at besøket er del av byråets «pågående dialog» med Teheran, og at det omfatter «verifisering og overvåking i Iran i henhold til JCPOA». JCPOA er den engelskspråklige forkortelsen for navnet på atomavtalen fra 2015.

Feruta ankom Teheran søndag, dagen etter at Iran kunngjorde at landet tar i bruk mer moderne og avanserte sentrifuger for å anrike uran. Iran bekrefter at dette steget innebærer dets tredje brudd på atomavtalen som Iran ber Europa redde.

USA, EU, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Kina skrev under på atomavtalen i 2015. President Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i fjor og har siden innført en rekke sanksjoner mot Iran. Iran har bedt Europa redde avtalen ved å omgå de amerikanske sanksjonene, men mener nå at Europas forsøk ikke har gitt resultater.

– EU skulle fylle vakuumet ved å opprettholde avtalen, men beklageligvis kunne de ikke gjøre det, sa Salehi etter møtet med Feruta søndag.

Frankrike er blant landene som forsøker å få Iran til å holde seg til atomavtalen, til tros for USAs beslutning. Irans beslutning om å bryte betingelsene i avtalen bidrar til økt spenning, men «dialogens kanaler forblir åpne», uttalte Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian til radiokanalen Europe 1 søndag.

