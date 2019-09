Storbritannia: – Zimbabwe led for lenge under Mugabe

NTB utenriks

– Vi kondolerer til dem som sørger over Robert Mugabes død. Men befolkningen i Zimbabwe led for lenge som et resultat av Mugabes eneveldige rolle, står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i London i anledning Mugabes død.

95-åringen hadde vært innlagt på et sykehus i Singapore siden april i år, og familien hans opplyste fredag at han døde etter en tids sykdom.

Zimbabwe var fra slutten av 1800-tallet en britisk koloni, kjent som Rhodesia. Landet oppnådde selvstendighet først i 1980 etter en frigjøringskrig, og Mugabe var dets første leder.

(©NTB)