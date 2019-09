Opposisjonen vil nok en gang stemme mot tidlig nyvalg

NTB utenriks

Da Underhuset onsdag vedtok en lov som åpner for å utsette brexit i tre måneder, foreslo statsminister Boris Johnson å holde nyvalg 15. oktober. Det ble raskt avvist av Underhuset.

Labour-leder Jeremy Corbyn ville ikke gå inn for nyvalg før han er sikker på at onsdagens lovvedtak har fått dronningens samtykke. Det er ventet å skje mandag, og regjeringen vil da gjenta forslaget om nyvalg.

November

Fredag morgen sa Labour-topp Emily Thornberry i et TV-intervju at partiet vil stemme mot regjeringen også etter at dronningens samtykke er på plass, skriver The Guardian. Senere på dagen møtte Corbyn de andre opposisjonspartiene, og de ble enige om å ikke gå inn før nyvalg før tidligst i november, ifølge The Guardian.

– En stemme for nyvalg mandag betyr å innrette seg etter Boris Johnsons plan. Da vil han kunne ignorere lovvedtaket som er til behandling i Overhuset. Vi som vil stoppe brexit, plikter å bli sittende, stille statsministeren til ansvar og sørge for at han retter seg etter loven, sier Liz Saville Roberts, leder for det walisiske nasjonalistpartiet Plaid Cymru.

Ifølge Sky News sier hun også at partiene er enige om ikke å stille mistillitsforslag mot regjeringen mandag.

Trenger Labour-støtte

Opposisjonen ønsker å bli sittende til rundt 19. oktober. Det er dagen da den nye loven pålegger regjeringen å søke EU om nok en brexitutsettelse, med mindre Parlamentet har godkjent en ny avtale eller – mot all formodning – en hard brexit.

Valgloven krever to tredels flertall for å skrive ut nyvalg. Johnson trenger derfor støtte fra rundt 100 Labour-representanter. Onsdag fikk han bare 298 av de 434 stemmene som er nødvendig. Etter voteringen sa statsministeren at Corbyn må være den første opposisjonslederen noensinne som takker nei til et valg.

