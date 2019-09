MEE: Iransk oljetanker har losset i Syria

NTB utenriks

Oljetankeren, som har 2,1 millioner fat olje om bord, ble tatt i arrest av den britiske marinen 4. juli. Årsaken var mistanke om at den var på vei til Syria, i strid med på EUs sanksjoner.

Skipet ble deretter liggende i arrest utenfor Gibraltar, der Høyesterett 15. august besluttet at det skulle få seile videre. Det skjedde etter at Iran forsikret om at skipet ikke var på vei til Syria.

Hvor tankskipet deretter satte kursen, hersket det lenge forvirring om. Nettsiden Marine Traffic fastslo mandag at det befant seg mellom Kypros og Syria, og London-baserte Middle East Eyes (MEE) meldte fredag at det lå i syrisk havn.

Har losset oljen

– To kilder forteller til MEE at oljen om bord i Adrian Darya 1, som ifølge Storbritannia opererte på tvers av EUs sanksjoner mot Syria, er losset nettopp i Syria, skriver tidsskriftet.

– En kilde sier at 55 prosent av lasten på 2,1 millioner fat olje, var losset klokka 22.15 torsdag kveld lokal tid, heter det videre.

Høyesterett på Gibraltar slo i en kjennelse 15. august fast at det iranske tankskipet, som het Grace 1 da det ble tatt i arrest, var på vei til Baniyas-raffineriet i Syria. Det ble også fastslått at dette var et brudd på artikkel 14 i sanksjonene EU har innført mot Syria.

Etter på ha mottatt skriftlig forsikring fra Iran om at skipet, dersom det ble frigitt, ikke ville anløpe et land underlagt EU-sanksjoner, besluttet Høyesterett at det fikk seile videre.

Forsøkte å bestikke

Etter at det iranske tankskipet fikk forlate Gibraltar, utstedte president Donald Trumps administrasjon ny arrestordre og hevder oljelasten utgjør en ekstraordinær trussel mot USA.

Denne uka avslørte Financial Times at USA også forsøkte å bestikke kapteinen om bord, indiske Akhilesh Kumar. Han ble lovet «millioner av dollar» dersom han satte kursen for en havn der det på nytt kunne tas arrest i skipet.

– Med disse pengene kan du leve det livet du ønsker og være velstående når du blir gammel, skrev USAs spesialutsending til Iran, Brian Hook, i en epost til Kumar.

Den indiske kapteinen takket tilsynelatende nei, og få dager senere kunngjorde USA at han var satt på den amerikanske sanksjonslista.

