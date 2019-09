Rees-Mogg: Ny debatt om nyvalg mandag

NTB utenriks

Onsdag klarte ikke Boris Johnson å sikre nok støtte i Parlamentet til å holde nyvalg 15. oktober. Mindre enn et døgn senere opplyser altså Rees-Mogg at regjeringen vil prøve seg igjen over helgen, melder Reuters.

Det vil bli debatt og avstemning om nyvalg mandag, opplyser han ifølge nyhetsbyrået. Rees-Mogg leder partiets parlamentsgruppe.

Rees-Mogg sier ifølge BBC at et forslag vil bli lagt fram i kveld slik at det når Underhuset innen mandag. Han var svært tilbakeholden da Labours Valerie Vaz ba ham om flere detaljer.

Forslaget fra Johnson sent onsdag kveld fikk flertall blant dem som stemte over det, men det var ikke nok. For å kunne skrive ut nyvalg, krever valgloven at to tredeler av parlamentsmedlemmene stille seg bak forslaget.

Normalt skal ikke regjeringen legge fram forslag om votering over noe som allerede er avvist. Kilder i regjeringen sier det ikke gjelder i dette tilfellet fordi Labour avsto fra å stemme, skriver The Guardian. Opposisjonspartiet ville ikke stemme for et nyvalg før loven som skal hindre en hard brexit 31. oktober, er trådt i kraft. Det skal den etter planen være mandag ettermiddag, noe som derfor kan åpne for en ny avstemning, forklarer avisen.

