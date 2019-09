Opposisjonell russer dømt til fire års fengsel

NTB utenriks

Konstantin Kotov ble torsdag kjent skyldig i gjentatte ganger å ha oppfordret til, eller deltatt i protester som ikke er godkjent av myndighetene. Kotov er aktivist og dataprogrammerer.

Dommen kom dagen etter at to andre personer ble dømt til rundt tre års fengsel hver for å ha brukt makt mot politifolk under en demonstrasjon i Moskva 27. juli.

Protestbølgen i Russland er den største på flere år. Demonstrasjonene brøt ut da en rekke opposisjonelle og uavhengige kandidater ble nektet å stille til valg i søndagens lokalvalg i Russland.

Kritikere mener demonstranter stilles for retten i et forsøk på å skremme opposisjonens tilhengere.

– Jeg erkjenner ikke straffskyld. Jeg mener at det å delta i fredelige demonstrasjoner, ikke er en forbrytelse, sa Kotov i retten, ifølge nettstedet Mediazona, som dekker rettssaker og menneskerettighetsspørsmål.

Kotov ble pågrepet 10. august etter å ha deltatt i en demonstrasjon med krav om fritt valg i Moskva. Han ble dømt for brudd på en lov som ble innført i 2014 og som medfører strengere straffer for dem som deltar i uautoriserte demonstrasjoner mer enn to ganger på seks måneder.

Loven ble tolket som en del av regjeringens forsøk på å kneble meningsmotstandere i kjølvannet av masseprotestene mot president Vladimir Putin i 2011 og 2012.

