Erdogan antyder at Tyrkia ønsker seg atomvåpen

– En del land har missiler med kjernefysiske stridshoder. Og da snakker vi ikke om ett eller to. Men de sier at jeg ikke kan ha missiler med kjernefysiske stridshoder. Det aksepterer jeg ikke, sa Erdogan onsdag under et møte i den tyrkiske byen Sivas.

Han viste til USA og Russland, som har flere tusen atomvåpen hver. I tillegg rettet han pekefingeren mot Israel, som antas å ha et mindre arsenal av kjernefysiske våpen – selv om israelske myndigheter aldri har innrømt det.

– Vi har Israel i nærheten, har vi ikke? De bruker disse våpnene til å skremme, sa Erdogan.

Tyrkia undertegnet avtalen om ikke-spredning av atomvåpen i 1980. Selv om ikke landet har egne kjernefysiske våpen, antas det at USA lagrer slike våpen på en militærbase i Tyrkia.

De siste årene er forholdet mellom NATO-landet Tyrkia og USA blitt svært anstrengt. Samtidig har tyrkiske myndigheter forsøkt å bedre forholdet til Russland.

En av årsakene til det vanskeligere forholdet mellom Tyrkia og USA er krigen i Syria, hvor landene har støttet ulike grupper.

