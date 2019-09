Billie Eilish oppfordrer til klimastreik

NTB utenriks

– Jorda vår varmes opp raskere enn noensinne, innlandsisen smelter, havene våre stiger, dyrelivet vårt forgiftes og skogene våre brenner, skriver den 17 år gamle amerikanske artisten til sine 37 millioner følgere på Instagram.

Eilish oppfordrer videre fansen til å streike for klimaet under FNs klimatoppmøte i New York senere i måneden.

– Millioner av mennesker over hele verden oppfordrer akkurat nå våre ledere til å våkne, skriver Eilish, som lenker til nettsiden Global climate strike og en video med den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

– Klokken tikker. Fredag 20. september og fredag 27. september kan dere la stemmene deres bli hørt. Gå ut i gatene, skriver Eilish.

