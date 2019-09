Forslag om brexitutsettelse passerte første hinder

NTB utenriks

Den første voteringen over forslaget skjedde ved 17-tiden i London etter en innledende debatt i Parlamentet. 329 representanter stemte for å sende forslaget videre til komitébehandling, mens 300 stemte mot.

Neste steg i prosessen begynte umiddelbart etter at resultatet var klart, og hele Underhuset opptrer som komité i dette tilfellet. De har rundt halvannen time på seg til å debattere endringsforslagene som er kommet inn.

Onsdagens debatt føres i tråd med vedtaket fra dagen før. Da satte parlamentarikerne knappe tidsfrister for behandling og bestemte at den endelige voteringen skal skje senest klokken 19.

Forslaget som debatteres, går ut på å pålegge statsminister Boris Johnson å be EU om ytterligere tre måneders utsettelse av brexit. Målet er å hindre at britene forlater EU uten en avtale i slutten av oktober.

Nyvalg?

Debatten startet klokken 15, også det i tråd med tirsdagens retningslinjer. Det kom i praksis ikke fram mye nytt, ettersom de fleste argumentene har blitt fremsatt enten i Parlamentet dagen før eller i andre fora den siste tiden.

Det var likevel både engasjement og tilløp til temperatur underveis. Theresa Mays tidligere finansminister gikk i rette med regjeringens påstand om at de som nå jobber for å stoppe en hard brexit, svekker regjeringens posisjon i Brussel og er i ferd med å gi Jeremy Corbyn makten.

– Herr president, jeg vil heller koke mitt eget hode enn å legge makten i hendene på opposisjonslederen, sa Hammond og høstet munterhet og humring fra salen. Hammond har representert toryene i Parlamentet i 22 år, men ble ekskludert etter å ha støttet tirsdagens vedtak om å presse fram den nye debatten.

Avhengig av EUs velvilje

Dersom onsdagens forslag blir vedtatt, er britene fortsatt avhengige av at EU-landene enstemmig går med på en utsettelse. Det gjenstår også å se om den fastlåste brexitsituasjonen i Storbritannia er noe bedre i januar. Det som debatteres denne uken, skyver bare på problemet, det løser ikke den gordiske knuten EU-utmeldingen har blitt.

Forslagsstiller Hillary Benn bekreftet indirekte dette problemet da han åpnet debatten. Benn påpekte at forslaget om å søke en utsettelse er lagt fram på vegne av representanter som har svært ulikt syn på brexit. De er med andre ord enige om hva de ikke vil ha – en hard brexit – men ikke hva de faktisk vil ha.

Nyvalg?

Johnson har varslet at dersom han taper igjen på onsdag – i så fall hans andre forsmedelige nederlag på like mange dager – vil han foreslå nyvalg 14. eller 15. oktober. Å vedta nyvalg krever to tredels flertall, noe som innebærer at Johnson trenger støtte fra rundt hundre Labour-representanter.

Tidligere på dagen sa opposisjonspartiet at de ikke har tenkt å bli med på forslaget. Selv om Labour-leder Jeremy Corbyn i utgangspunktet ønsker et nyvalg velkommen, er det mange i partiet som ikke vil si ja før de er trygge på at det er satt en stopper for en hard brexit.

For statsministeren er situasjonen omvendt. Han ønsker seg ikke et nyvalg, men han vil heller ikke skyve brexit enda lenger ut i tid.

– Jeg vil ikke ha et nyvalg, dere vil ikke ha et nyvalg. Men om Parlamentet stemmer for dette i morgen, må vi ta et valg om hvem som skal dra til Brussel og be om en utsettelse, sa Johnson tirsdag kveld.

Situasjonen er ikke blitt enklere etter at regjeringen mistet flertallet i Parlamentet da Phillip Lee hoppet av tirsdag og 21 konservative opprørere ble ekskludert fra partiet.

