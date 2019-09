EU: Risikoen for hard brexit har økt

NTB utenriks

– Den korte tiden som gjenstår, og den politiske situasjonen i Storbritannia har økt risikoen for at Storbritannia går ut på den datoen uten en avtale, heter det fra kommisjonen, som viser til utmeldingsfristen 31. oktober.

Advarselen kom onsdag da EU-kommisjonen presenterte sine siste forberedelser for hvordan de skal håndtere en kaotisk brexit uten avtale. Kommisjonen gjentar sin oppfordring til medlemslandene og til EU-borgere om å forberede seg på en avtaleløs brexit. Medlemslandene blir spesielt bedt om å ta forholdsregler innen transport og fiske.

I tillegg til å legge ut en sjekkliste for brexitforberedelser, har kommisjonen gått inn for å stille midler fra EUs solidaritetsfond og globaliseringstilpasningsfond til rådighet. Pengene kan gå til «selskaper, enkeltpersoner og medlemsland som blir mest berørt av et 'no-deal'-scenario», heter det i onsdagens uttalelse.

Talsperson Mina Andreeva ville ikke kommentere den siste politiske utviklingen i Storbritannia, men gjentok at EU fortsatt er villig til å jobbe sammen med britene dersom de kommer med konkrete forslag som er i tråd med utmeldingsavtalen. Kommisjonen mener fortsatt at en hard brexit er et uønsket utfall.

