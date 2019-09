Brexitutsettelse vedtatt – kampen om nyvalg er i gang

NTB utenriks

Flertallet var omtrent like stort som i de andre avgjørende avstemningene de siste to dagene: 327 stemmer for og 299 mot. Dermed var statsminister Johnsons andre nederlag på like mange dager et faktum.

Som ventet kom Johnson umiddelbart med et forslag om å skrive ut nyvalg.

– Landet må bestemme om det er opposisjonslederen eller jeg som skal til Brussel og ordne opp. Dersom det blir meg, vil jeg prøve å få til en avtale, og jeg vet at jeg kan få det til, sa Johnson. Deretter sa han at han formelt fremmet forslag om å holde valg 15. oktober.

For å få til det må han ha to tredels flertall, noe som betyr at han må ha støtte fra rundt 100 Labour-representanter.

Corbyn vil vente

Jeremy Corbyn svarte på utfordringen med å si at han gjerne vil sparke ut dagens regjering, men først vil han ha loven om utsettelse gjennom Overhuset og tilbake med dronningens signatur.

– Det valget han tilbyr nå, er som eplet Snøhvit fikk, forgiftet med en «no deal»-brexit, sa Labour-lederen.

– Statsministeren sier han har en strategi, men kan ikke fortelle oss hva den er. Han kan ikke fortelle EU det heller. Det er overhodet ingenting der. Dersom han har en brexitplan, bør han legge den fram for folket i en folkeavstemning eller i et valg, fortsatte en offensiv Corbyn.

EU avgjør

Debatten om en utsettelse startet klokken 15, i tråd med tirsdagens retningslinjer. Målet med forslaget om å utsette brexit var å unngå at Storbritannia går ut av EU uten en avtale 31. oktober.

Resultatet er at britene nå legger opp til å forlate unionen 31. januar neste år, men først må Overhuset gi sitt samtykke.

Men selv med et lovvedtak på hjemmebane i lomma, er britene fortsatt avhengige av at EU-landene enstemmig går med på en utsettelse. Det gjenstår også å se om den fastlåste brexitsituasjonen i Storbritannia er noe bedre i januar. Det som debatteres denne uken, skyver bare på problemet, det løser ikke den gordiske knuten EU-utmeldingen har blitt.

Forslagsstiller Hillary Benn bekreftet indirekte dette problemet da han åpnet debatten. Benn påpekte at forslaget om å søke en utsettelse er lagt fram på vegne av representanter som har svært ulikt syn på brexit. De er med andre ord enige om hva de ikke vil ha – en hard brexit – men ikke hva de faktisk vil ha.

– Dersom dette vedtas, vil det etterlate oss i skjærsilden med enda en utsettelse, sa brexitminister Stephen Barclay da han argumenterte mot Benns forslag.

