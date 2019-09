Boris Johnson foreslår nyvalg

NTB utenriks

– Landet må bestemme om det er opposisjonslederen eller jeg som skal til Brussel og ordne opp. Dersom det blir meg, vil jeg prøve å få til en avtale, og jeg vet at jeg kan få det til, sa Johnson etter å ha lidd sitt andre nederlag på like mange dager. Deretter sa han at han formelt fremmet forslag om å holde valg 15. oktober.

Jeremy Corbyn svarte på utfordringen med å si at han gjerne vil sparke ut dagens regjering, men først vil han ha loven om utsettelse gjennom Overhuset og tilbake med dronningens signatur.

– Et forgiftet eple

– Det valget han tilbyr nå, er som eplet Snøhvit fikk, forgiftet med en «no deal»-brexit, sa Labour-lederen.

– Statsministeren sier han har en strategi, men kan ikke fortelle oss hva den er. Han kan ikke fortelle EU det heller. Det er overhodet ingenting der. Dersom han har en brexitplan, bør han legge den fram for folket i en folkeavstemning eller i et valg, fortsatte en offensiv Corbyn.

Forslaget om å sende britene til urnene krever to tredels flertall. Det betyr at Johnson trenger støtte fra rundt 100 Labour-representanter.

Liberaldemokratenes Jo Swinson sier at Johnson har ønsket seg statsministerjobben så lenge at det «har nesten vært vondt å se på», og at han har lovet å få til en god avtale.

– Nå har han jobben, så dra og få den avtalen, var hennes budskap

SNP vil ha Johnson ut

Mens Corbyn og Swinson var lunkne til valgforslaget, var Ian Blackford fra det skotske nasjonalistpartiet SNP ikke i tvil. Han er klar for et valg og vil ikke ha Johnson i statsministerstolen «én dag lenger enn nødvendig».

– Han har utvist forakt for Parlamentet og for landet. SNP er klare for å velte regjeringen, sa en kampklar Blackford. Han understreket at partiets første prioritet er å unngå en hard brexit.