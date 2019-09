ASAP Rocky anker ikke voldsdom

NTB utenriks

Fra før er det klart at heller ikke svensk påtalemyndighet vil anke dommen mot rapperen ASAP Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers.

Han ble dømt til betinget fengsel etter mishandling av en 19-åring i Stockholm 30. juni.

– Han er selvfølgelig veldig skuffet over utfallet, sier advokat Slobodan Jovovic til nyhetsbyrået TT onsdag.

Han viser til presset Mayers har vært gjennom og sier klienten har bestemt seg for at han ikke orker en ny rettsrunde.

30 år gamle Mayers ble pågrepet og varetektsfengslet to dager etter mishandlingen. 2. august ble han løslatt og forlot Sverige.

14. august ble Mayers sammen med to andre amerikanere funnet skyldig i å ha slått og sparket en 19 år gammel afghaner på åpen gate i Stockholm sentrum.

Aktor Daniel Suneson hadde lagt ned påstand om seks måneders fengsel, men fikk ikke medhold. De tre ble dømt til betinget fengsel, samt pålagt å betale den fornærmede 12.500 svenske kroner i erstatning.

Forrige uke ble det klart at påtalemyndigheten ikke anker dommen.

– Som forsvarer skulle jeg veldig gjerne hatt en ankebehandling, ettersom jeg virkelig mener det er grunnlag for vår forsvarslinje om nødverge, sier Jovivic.

Det vakte oppsikt da president Donald Trump ringte til statsminister Stefan Löfven for å få Mayers løslatt. Trump sendte også en ekspert på gisselsituasjoner til Sverige for å være til stede under rettssaken.

