Johnson mistet flertallet – opposisjonen fikk sin hastedebatt

NTB utenriks

Ved 19.30-tiden kom det ventede spørsmålet til parlamentsleder John Bercow om å tillate en hastedebatt. Det var konservative Sir Oliver Letwin som kom med den formelle forespørselen, som både Bercow og alle andre i salen var forberedt på. Bercow brukte dermed kort tid på å gi sitt samtykke til en tre timer lang debatt tirsdag kveld.

Debattformen fører normalt ikke til noe vedtak, men denne gangen er målet å ta kontroll over Underhusets dagsorden for onsdag. Slik vil opposisjonen forsøke å få gjennom lovforslag for å unngå en hard brexit 31. oktober.

Letwin vil utsette utmeldingen til januar, og sier denne uken er siste mulighet til å avverge en hard brexit. Han mener det blir vanskelig å komme fram til en avtale innen 31. januar, men tror regjeringen ikke har en sjanse til å klare det innen 31. oktober.

– Vi er mellom barken og veden, og denne gangen er veden å foretrekke fremfor barken, sa han i debatten.

Buing

Selv om det var andre saker på dagsordenen da Parlamentet samlet seg etter sommerferien, tok det ikke lang tid før brexit ble et hovedtema. Men før noen kom så langt, var det tilløp til buing da statsminister Boris Johnson fikk ordet.

Han begynte med å minne om at det er 80 år siden Storbritannia gikk inn i andre verdenskrig. Det som utløste buingen, var da han sa at landet, nå som da, står for demokrati og rettsstyre. Mange kritikere mener det er nettopp disse verdiene han selv har utfordret med sine planer om å suspendere Parlamentet neste uke.

Mens Johnson fortsatt snakket, gikk partifelle Phillip Lee og satte seg på opposisjonens side. Han hoppet av til Liberaldemokratene, og der og da mistet regjeringen flertallet i Underhuset. Fra å ha støtte fra et knappest mulig flertall – én stemmes overvekt – har Johnson nå et like knapt flertall mot seg.

Brexit overtok

Da statsministeren fikk ordet en time ut i møtet, var det i utgangspunktet for å redegjøre for G7-toppmøtet i Frankrike for en drøy uke siden. Men allerede i Labour-leder Jeremy Corbyns tilsvar ble samtalen dreid over mot brexit.

Den forestående utmeldelsen fra EU ble også det dominerende temaet i spørsmålsrunden som fulgte. Riktignok ble det ett og annet spørsmål om G7, men først og fremst kom det kritiske brexitspørsmål fra Johnsons motstandere, mens tilhengerne stilte spørsmål som lot ham gjenta sine argumenter for å forlate EU 31. oktober.

Han sa blant annet at hele regjeringen ønsker en avtale, men at han har sagt klart fra til EU at den «antidemokratiske» løsningen for irskegrensen må skrotes, og at det Storbritannia er ute etter, er en frihandelsavtale. Ifølge Johnson har det klare budskapet gjort prosessen mer «rett fram».

– De siste ukene mener jeg sannsynligheten for en avtale har økt, la han til. Johnson har flere ganger sagt at motstand på hjemmebane svekker regjeringens posisjon overfor EU.

Hektisk dag

Det var på forhånd klart at Parlamentets første samling etter sommerferien ville bli en hektisk dag, dominert av brexit og en svært spent politisk situasjon. Johnson planlegger å sende parlamentarikerne hjem allerede neste uke og suspendere forsamlingen i en drøy måned.

Den ferske statsministeren gikk til topps i toryenes lederkamp med løfte om å ta britene ut av EU på oktobers siste dag – med eller uten en utmeldingsavtale.

Opposisjonen, pluss et knippe representanter fra Johnsons eget parti, vil på sin side bruke de få dagene de har til rådighet til å gjøre alt i sin makt for å hindre at det blir en hard brexit.

(©NTB)