Fem drept i opptøyer og angrep mot immigranter i Sør-Afrika

NTB utenriks

En rekke butikker eid av immigranter fra afrikanske og asiatiske land er plyndret og påtent i flere sørafrikanske byer de siste dagene.

I forretningsstrøket i Johannesburg gikk menn væpnet med økser og macheter løs på butikkfasader og biler for tredje dag på rad tirsdag. De ble møtt med tåregass og gummikledde stålkuler fra politiet, som pågrep nærmere 190.

Den afrikanske unionen (AU), Nigeria og Zambia har fordømt angrepene, som Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa lover å slå hardt ned på.

– Angrep på utlendinger er totalt uakseptabelt og noe vi ikke kan tillate i Sør-Afrika, tvitrer han.

– Dette vil jeg ha slutt på øyeblikkelig, det kan ikke rettferdiggjøres, legger han til.

Sør-Afrika er hjem for mange økonomiske immigranter fra andre afrikanske land, og det er ikke uvanlig at de utsettes for angrep og vold.

Den siste bølgen av angrep startet mandag, dagen etter at sørafrikanske lastebilsjåfører startet en landsomfattende streik i protest mot at selskapene ansatte utenlandske sjåfører. Veier ble blokkert og lastebiler med utenlandske sjåfører ble flere steder stukket i brann, først og fremst i KwaZulu-Natal-provinsen.

Den offisielle arbeidsledigheten i Sør-Afrika var i juli på hele 29 prosent, og de sosiale ulikhetene er store.

(©NTB)