Store orkan-ødeleggelser på Bahamas

NTB utenriks

Foreløpig er det ikke kommet offisielle meldinger om at liv er gått tapt. Men så mange som 13.000 bolighus kan ha blitt påført skader eller blitt ødelagt, ifølge anslag fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) mandag.

Bilder fra området viser store oversvømmelser, men amerikanske meteorologer meldte mandag at orkanen hadde svekket seg fra kategori 5 til 4 og at stormsenteret da befant seg rundt 50 kilometer øst-nordøst for Freeport, den største byen på øya Grand Bahama.

Innbyggerne på øya blir bedt om å holde seg på evakueringssentre mens orkanen passerer over øya.

Katastrofalt

Dorian traff først land i Elbow Cay på øya Abaco søndag ettermiddag. Det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC i Miami meldte om «katastrofale forhold», med stormflo på mellom 5,5 meter og 7 meter.

Kort tid etter ble det meldt om store ødeleggelser.

På sosiale medier ble det lagt ut videoer som viser flomvann i gatene i en ikke navngitt by på Abaco. Andre viser hus som har fått deler av taket flerret av, nedrevne strømlinjer og veltede biler.

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund, like kraftig som den sterkeste orkanen som er målt av dem som har truffet land, Labor Day-orkanen i 1935.

Kun én orkan er målt med enda høyere vindstyrke i Atlanterhavet, orkanen Allen i 1980, som målte 85 meter per sekund, men den hadde avtatt noe da den traff land. Dorians styrke avtok ikke da den først traff land søndag.

Sorgtynget statsminister

Bahamas' statsminister Hubert Minnis uttrykker sin sorg over ødeleggelsene, som han betegner som uten sidestykke på Abaco.

– Noen steder på Abaco kan man ikke se forskjell på hvor gaten starter og hvor havet starter, sa Minnis søndag til avisen Nassau Guardian.

– Vårt fokus er å nå redning, gjenoppbygging og bønn, tvitret han mandag.

USA neste

Freeport ligger om lag 200 kilometer øst for West Palm Beach i den amerikanske delstaten Florida. Tidlig tirsdag morgen ventes Dorian å forlate Bahamas og sette kursen over det siste havstrekket mot USA.

Prognosene viser at Dorian vil bevege seg i en kurve som går parallelt med den amerikanske kysten. Det er imidlertid ventet at orkanen vil holde seg nær kysten, der den vil hamre løs med kraftige vinder og høye bølger. Det er også fortsatt risiko for at den kan treffe land.

Amerikanske myndigheter har derfor beordret masseevakueringer. I South Carolina er om lag 830.000 mennesker omfattet. Der trer evakueringen i kraft midt på dagen mandag. Da blir politi utplassert langs alle de større hovedveiene langs kysten, der det blir enveiskjøring inn i innlandet.

– Vi klarer ikke å gjøre alle fornøyd, men vi mener vi kan holde alle i live, sier guvernør Henry McMaster.

I nabodelstaten Georgia innføres det også tvungen evakuering av innbyggere fra samme tidspunkt. I Florida er det beordret evakuering i noen sårbare kystområder.

I delstaten North Carolina forbereder myndighetene seg på Dorians videre ferd senere i uken, der det er ventet kraftig regn, vind og oversvømmelser.

(©NTB)