South Carolina beordrer evakuering av nær én million

NTB utenriks

Etter å ha avventet noe, beordret guvernør Henry McMaster full evakuering av kystlinjen søndag kveld. Evakueringen trer i kraft fra klokka 12 lokal tid mandag.

Da vil hovedfartsårene i delstaten organiseres slik at alle kjørefelt kun åpner for trafikk innover i landet. Evakueringsordren omfatter 830.000 innbyggere.

McMaster sier han vet at mange ikke blir fornøyd med å måtte forlate hjemmene sine for fjerde gang på fire år, men «vi mener vi kan holde alle i live».

National Hurricane Center spår at senteret for uværet vil holde seg utenfor kysten, og at Dorian vil beveger seg parallelt med kysten av South Carolina fra onsdag ettermiddag. Små beregningsfeil kan imidlertid føre til at stormens øye, og dermed de sterkeste vindene, havner over fastlandet og forårsaker store ødeleggelser.

(©NTB)