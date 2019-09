Ocean Viking på vei mot Libya igjen

NTB utenriks

– Ocean Viking har nettopp forlatt Marseille, klare til å gjenoppta livreddende operasjoner til havs, melder Leger Uten Grenser (MSF) på Twitter.

Det norske redningsfartøyet blir drevet av MSF og organisasjonen SOS Méditerranée. I forrige måned reddet de 356 personer, blant dem over 100 mindreårige, fra synkende båter utenfor kysten av Libya.

Italia og Malta nektet skipet å legge til kai, men etter to uker fikk de 356 om bord slippe i land på Malta. Det skjedde etter at seks andre EU-land hadde sagt seg villige til å behandle asylsøknadene deres.

Italia beslagla

Mandag tok Italia beslag i et annet redningsfartøy, etter at det trosset myndighetenes forbud og tok seg inn i italiensk territorialfarvann.

Om bord i det tyske fartøyet Elonore, som ble operert av organisasjonen Lifeline, var over 100 mennesker reddet fra havsnød utenfor kysten av Libya for åtte dager siden.

– Nå er vi trygt i havn, tvitret kapteinen Claus-Peter Reisch, som oppfordrer givere til å bidra til innkjøp av ny båt ettersom italienske myndigheter har tatt beslag i Elonore.

Redningsbåten Mare Jonio, som i forrige uke plukket opp 99 mennesker i havsnød, meldte mandag at italienske myndigheter «av helsemessige årsaker» har gått med på å slippe de siste 31 om bord i land.

– Deres reise er over, endelig kan det skimtes et snev av medmenneskelighet i horisonten, tvitret det italienske Mediterranea-kollektivet, som opererer båten.

Sterkt kritisk

Ocean Viking setter nå kursen mot Libya igjen, etter å ha byttet mannskap i franske Marseille.

– Skipet setter kurs for det sentrale Middelhavet, der mennesker på flukt fra Libya fortsetter å drukne i sin søken etter trygghet, tvitrer MSF.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) er sterkt kritisk til redningsoperasjonene og mener at redningsfartøyene med sitt nærvær oppmuntrer mennesker til å legge ut på havet i skrøpelige farkoster.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at det er Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée som har skapt denne situasjonen, sier Kallmyr.

Forferdelige forhold

– Ingen data bekrefter direkte sammenheng mellom redningsbåter og antall krysningsforsøk, lyder svaret fra MSF.

I begynnelsen av august tok Kallmyr til orde for at de som reddes, bør settes i land igjen i Libya eller Tunisia. Også dette reagerte Leger Uten Grensers styreleder Karine Nordstrand sterkt på.

– Vi vil aldri returnere mennesker til Libya. Vi vet hvilke forferdelige forhold i Libya disse menneskene flykter fra. Vi vet at situasjonen er så desperat at de føler at deres eneste sjanse for å overleve er å flykte over havet, sa hun.

