Elever, studenter og arbeidere streiker i Hongkong

NTB utenriks

Det nye studieåret startet mandag etter sommerferien. Men i stedet for å møte opp på universitetet, samlet tusenvis av studenter seg i sentrum av byen.

– I dag er første skoledag, men jeg ville likevel ut for å delta, sier en 19 år gammel universitetsstudent som kaller seg Tommy.

– Jeg tror ikke vi kommer til å gå glipp av noe. Dette er også en form for læring, sier han.

Tidligere mandag skapte noen demonstranter midlertidige forsinkelser i morgenrushet på flere togstasjoner ved å sperre togdørene.

Noen skal ha blitt slått av politi med køller på Lok Fu-stasjonen, der en demonstrant ble pågrepet. Tre demonstranter ble pågrepet på Lai King-stasjonen.

– Byens framtid

Studentene oppfordret andre til å streike. Elever i videregående skole iførte seg munnbind og beskyttelsesbriller, i tillegg til sine vanlige hvite skoleuniformer, idet de deltok i streik på første skoledag etter ferien. De dannet menneskekjeder utenfor skolene.

– Hongkong er vårt hjem. Vi er byens framtid og vi må påta oss ansvaret for å redde den, sa en 17 år gammel elev som oppgir etternavnet Wong.

Streikende arbeidere

Flere hundre streikende arbeidere viste også sin sympati mandag. Sykepleiere stilte seg opp med demokratiplakater i sykehuskorridorer. En sykepleier sa hun mener protestene er forgjeves fordi Kina aldri vil gi etter.

– Men vi må fortsatt stå opp og si noe. I det minste vil vi da ha vist verden hva som skjer, sa hun.

Streikende arbeidere samlet seg flere steder, blant annet i parken Tamar. Skoleelever som skulket undervisningen, samlet seg på Edinburgh Place like ved, rundt et svart banner med påskriften «Uten noen framtid, er det ikke nødvendig å møte til timen».

Studenter utgjør ryggraden i protestbevegelsen. Demonstrasjonene startet 9. juni, utløst av et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina. Senere la Hongkong-myndighetene forslaget på is. Demonstrantene har siden rettet seg mot Hongkongs Beijing-vennlige ledelse.

(©NTB)