20 personer skutt i Texas

Meldingene om skyting kom ved 16-tiden lørdag lokal tid. Politiet i Texas sier til nyhetsbyrået Reuters at omkring 20 er skutt.

CBS News får imidlertid opplyst av politiet at så mange som 30 er skutt, Ti i Odessa og 20 i Midland. Deres tilstand er ukjent. CBS News melder at også en politibetjent er skutt.

Byene er cirka 23 kilometer unna hverandre. Politiet advarer om at gjerningspersonen har stjålet en postbil, og at han «skyter tilfeldige mennesker».

– Vi ber alle holde seg unna veiene og utvise ekstrem varsomhet, sier politiet, ifølge ABC News.

USAs president Donald Trump er orientert og Det hvite hus følger situasjonen, opplyser presidentens talskvinne Stephanie Grisham.

Kontraterrorenheten i New York-politiet skriver på Twitter at de overvåker skytehendelsene i Odessa og Midland.

Skytingen i Odessa fant sted nær University of Texas of the Permian Basin i Odessa (UTPB) i USA.

– Alle bes låse seg inne der de er. Politiet leter etter en mistenkt i skytingen nær UTPB, opplyser universitetet på sin hjemmeside.

