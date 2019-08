Tåregass, vannkanoner og brannbomber i Hongkong

NTB utenriks

Det brant kraftig i en av byens hovedgater etter at demonstranter satte fyr på sperringer de hadde bygd av søppelkasser og skilt i nærheten av politistasjonen.

Tidligere på dagen marsjerte titusenvis av mennesker under et tak av fargerike paraplyer gjennom gatene til tross for at politiet nedla forbud mot en planlagt demonstrasjon.

De unge svartkledde demonstrantene tok over gater og viktige veikryss i handlegatene i byen, uten noe åpenbart mål.

Da politiet kom for å fjerne dem fra området, trakk de seg tilbake, men noen kom senere tilbake og satte fyr på veisperringene de hadde bygd. Da nattemørket falt på lørdag kveld, kastet en liten gruppe gjenværende demonstranter bensinbomber og steiner på politiet.

Vannkanon og tåregass

Politiet svarte med å ta i bruk vannkanoner med blåfarget vann og tåregass mot dem som kastet steiner mot dem, og som ødela ekstra barrierer som var plassert utenfor bygningen som huser den lovgivende forsamlingen. Også journalister fikk klærne sine farget blått av vannet.

Demonstrantene har foreløpig holdt seg unna kinesiske myndigheters Hongkong-kontor, der veiene hadde blitt stengt av politiet timer tidligere.

En planlagt demonstrasjon som skulle avholdes lørdag, ble avlyst etter at politiet avslo søknaden. Arrangementet skulle markere at det er fem år siden Kina besluttet å endre valgsystemet for å gi Beijing økt innflytelse over hvem som skulle styre Hongkong.

Utøst av lovforslag

Personer i alle aldre har også deltatt i en religiøs demonstrasjon som startet med at demonstrantene gikk til religiøse landemerker, før de rettet kursen mot distriktet der regjeringskontorene ligger. Mange holdt seg til fortauet og sørget for å ikke påvirke trafikken.

Hongkong har de siste månedene vært herjet av voldsomme demonstrasjoner som ble utløst av et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i fastlands-Kina.

