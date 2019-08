En drept, ni såret i knivangrep i Frankrike

NTB utenriks

Angrepet skjedde lørdag ved stasjonen Laurent-Bonnevay i Villeurbanne, ikke langt fra Lyon. Tilstanden for tre av de sårede er alvorlig, ifølge politiet.

Franske medier melder at det var to gjerningsmenn som gikk til angrep i halv fem-tiden lørdag ettermiddag, den ene med kniv og den andre med et grillspyd.

En av de to angivelige gjerningsmennene er pågrepet, mens den andre er på frifot og etterlyst, ifølge det lokale politiet, som ikke har sagt noe om motivet for angrepet. Det er dermed ikke klart om det dreier seg om terror.

En journalist på stedet så at et lik i en likpose ble lagt i en ambulanse, og blodspor på bakken ved stasjonen, som politiet har sperret av.

