Bashir formelt tiltalt for korrupsjon

Under et rettsmøte i Khartoum lørdag viste dommer Al-Sadiq Abdelrahman til at det var funnet valuta for mange millioner euro, dollar og sudanske pund i Bashirs hjem etter at han var avsatt og arrestert.

Bashir, som var kledd i tradisjonelle hvite klær og satt i et metallbur i rettssalen, avviste anklagene, selv om han innrømmet å ha mottatt 24 millioner dollar fra det saudiarabiske kongehuset. Hans forsvarer sier at han vil erklære seg ikke skyldig i neste rettsmøte.

Dersom han blir kjent skyldig, risikerer han å bli dømt til ti års fengsel for ulovlig besittelse av utenlandsk valuta og tre års fengsel for ulovlig bruk av utenlandsk valuta.

