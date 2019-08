Skotsk høyesterett stanser ikke Boris Johnson

NTB utenriks

Domstolen fremskyndet behandlingen av saken og hørte torsdag argumenter fra parlamentarikerne som mener Johnsons plan er et ulovlig maktovergrep. De ba om en midlertidig forføyning fram til en full rettsrunde 6. september, melder BBC.

Regjeringens advokat svarte at det er dronningens privilegium å suspendere Parlamentet, og han avviste at dette i det hele tatt er en sak for domstolen.

Dommer Raymond Doherty valgte å sove på saken og kom med sin kjennelse fredag formiddag. Han avviste begjæringen og begrunnet det med at han mente det ikke var «rimelig behov» for en forføyning, melder BBC. Doherty sa samtidig at høringen neste fredag bør fremskyndes.

Nordirsk fremstøt

Saken ble ført i The Court of Session i Edinburgh. Det er Skottlands øverste domstol i sivile saker og en del av Skottlands høyesterett. Skottland og England beholdt hvert sitt rettssystem da landene ble slått sammen og formelt dannet kongedømmet Storbritannia i 1707.

I Nord-Irland er en lignende sak fremmet for retten av Raymond McCord, som kjemper for rettighetene til ofrene for volden i regionen, skriver The Guardian. Han mener en hard brexit vil være i strid med fredsavtalen for Nord-Irland, den såkalte Langfredagsavtalen.

Major støtter krav

Aktivist Gina Miller fikk i 2016 rettens medhold i at Theresa May ikke kunne utløse artikkel 50 om utmelding av EU uten et vedtak i Parlamentet. Hun har bedt om en juridisk vurdering i det engelske rettsvesenet. Den vil trolig finne sted neste uke.

Fredag sluttet tidligere statsminister John Major seg til Millers krav om en gjennomgang, melder Reuters. Den konservative politikeren var regjeringssjef fra 1990 til 1997.

