Johnson mener motstandere øker faren for hard brexit

I et intervju med Sky News sier Johnson at brexitmotstandere i Parlamentet kan gjøre det vanskeligere å oppnå en ny utmeldingsavtale med EU.

– Jeg ønsker å jobbe videre for å forsøke å få til en avtale, men hvis det ikke går, må vi gjøre oss klare til å gå ut likevel, sier Johnson til kanalen.

– Styrket posisjon

– Det er ved å forberede oss på å gå ut uansett hva som skjer, at vi har styrket vår posisjon overfor våre venner og partnere i EU. For de ser at vi mener alvor. Og her må jeg komme tilbake til Parlamentet – jeg er redd at jo mer våre venner og partnere tror at brexit kan bli stanset og at Parlamentet kan holde Storbritannia i EU, jo mindre sannsynlig er det at de gir oss den avtalen vi ønsker, hevder statsministeren.

Uttalelsen kommer mens både parlamentarikere, aktivister og en tidligere statsminister fra Johnsons eget parti, John Major, jobber for å stikke kjepper i hjulene for Johnsons planer. De vil både hindre ham i å suspendere parlamentet i en drøy måned og forhindre en hard brexit 31. oktober.

– Vil ikke bli tilgitt

Johnson gjentar at han mener det fortsatt vil bli god tid til å diskutere brexit før utgangen av oktober. Han sier historien ikke vil se med nåde på dagens politikere dersom brexit ikke blir noe av.

– Denne politiske generasjonen kommer ikke til å bli tilgitt hvis vi ikke holder vårt løfte om å forlate EU. Det vil gjøre varig skade på folks tillit til politikerne, mener Johnson.

I sommer vant han kampen om partiledervervet – og tok dermed over som statsminister – nettopp med løfter om å ikke la noe komme i veien for å ta landet ut av EU 31. oktober.

