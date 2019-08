Hongkong-demonstrasjon avlyses

NTB utenriks

Civil Human Rights Front har fått avslag på søknad om å holde lørdagens planlagte demonstrasjon, opplyser talskvinnen Bonnie Leung.

Gruppen har derfor ikke noe annet valg enn å avlyse arrangementet, av hensyn til bekymringer knyttet til demokratiaktivistenes fysiske og juridiske sikkerhet, opplyser hun.

– Vi kan ikke lenger garantere deltakernes sikkerhet og kan ikke påta oss juridiske konsekvenser, sier hun.

Det er uklart om demonstranter likevel vil forsøke å demonstrere ulovlig.

Civil Human Rights Front hadde levert inn søknad til kinesiske myndigheters Hongkong-kontor om tillatelse til å holde lørdagens demonstrasjon. Arrangementet skulle markere at det er fem år siden Kina besluttet å endre valgsystemet for å gi Beijing økt innflytelse over hvem som skulle styre Hongkong.

Arrangørenes beslutning ble fattet etter at demokratiaktivistene Joshua Wong og Agnes Chow ble pågrepet fredag morgen for deltakelse i en demonstrasjon 21. juni utenfor Hongkong-politiets hovedkvarter. Wong sto i spissen for massedemonstrasjonene i Hongkong høsten 2014.

