Dystre utsikter for Great Barrier Reef

NTB utenriks

Årsaken til at utsiktene nå er enda dårligere, er at flere koraller har dødd eller blitt skadd som følge av såkalt korallbleking – som innebærer at korallene mister farge.

Klimaendringene er den største trusselen mot Great Barrier Reef, fastslår rapporten som ble offentliggjort fredag.

Det offentlige tilsynsorganet Great Barrier Reef Marine Park Authority er ansvarlige for korallrevene. De gir ut en rapport om tilstanden hvert femte år.

Betydelige grep mot klimaendringene må tas over hele verden dersom nedbrytingen av økosystemene på korallrevene skal bremses, heter det i rapporten.

Andre trusler mot korallrevene er økonomisk utvikling langs kysten, avrenning fra områder på land og menneskelige aktiviteter som ulovlig fiske.

Great Barrier Reef er verdens største korallrev og strekker seg over et området på 345.400 kvadratkilometer ved kysten av nordøstlige deler av Australia.

Det er blitt anslått at hele 25 prosent av artene i havet lever på eller ved korallrev. Omtrent alle verdens tropiske korallrev vil trolig dø hvis den globale oppvarmingen overstiger 2 grader, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

(©NTB)