Colombia anklager Venezuela for å gi ly til FARC-utbrytere

– Gruppen er ikke en geriljabevegelse, men en gjeng narkosmuglende terrorister som får ly og støtte av diktaturet til Nicolás Maduro i Venezuela, sier Duque.

Ivan Marquez, den tidligere FARC-geriljaens sjefforhandler i de norskstøttede colombianske fredsforhandlingene, sier han har startet en ny væpnet kamp.

Duque sier at Colombia vil ta ut gruppen hvor enn i landet de befinner seg i. Presidenten varsler at spesialenhet bestående av etterretningsoffiserer vil dannes for å nå målet.

– Vi tilbyr 3 milliarder pesos for opplysninger som kan føre til pågripelsen av hvert av medlemmene, sier presidenten. Summen utgjør 7,7 millioner kroner.

Etter fredsavtalen i 2016, ble FARC omgjort til et parti og fikk delta i demokratiske prosesser. Partiet tar avstand fra utbryterne som nå varsler væpnet kamp.

