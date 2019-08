Uppsala tingsrett evakuert etter trussel – tre personer avhøres

NTB utenriks

– VI har evakuert tingretten etter en trussel som har kommet inn, sier polititalsperson Linda Wideberg.

Politiet bekrefter at det er kommet inn en trussel, men vil ikke gi noen ytterligere kommentar. Trusselen ble meldt inn rundt halv ni torsdag.

Aftonbladet får opplyst at det dreier seg om en bombetrussel. Det skal ikke oppholde seg personer inne i rettsbygget.

Sveriges Radio skriver at det er en bombegruppe på vei til stedet, og at tre personer er hentet inn til avhør. De tre skal ikke være mistenkt for lovbrudd på det nåværende tidspunkt.

– De tre befant seg på stedet og vi tok dem rolig inn til avhør. De befant seg der på et tidspunkt som gjorde at vi fant dem interessante, sier Wideberg.

