Merkel og Putin enige om å fremme nytt toppmøte om Ukraina

Merkels talsmann Steffen Seibert opplyser at de to lederne, som snakket sammen på telefon, ble enige om å holde et nytt toppmøte i den såkalte Normandie-gruppen, som består av Frankrike, Tyskland, Russland og Ukraina.

Planene om toppmøtet har foreløpig ikke blitt bekreftet fra russisk hold. Frankrikes president Emmanuel Macron kunngjorde mandag at det vil bli holdt toppmøte om Ukraina i oktober. Ifølge Merkel skal møtet holdes i Paris.

Prorussiske separatister og ukrainske regjeringsstyrker har vært i væpnet konflikt i østlige Ukraina siden 2014. De siste fire årene har Frankrike og Tyskland jobbet for å finne en løsning på konflikten. Det forrige toppmøtet i Normandie-gruppen fant sted i Berlin i 2016.

Merkel og Putin er enige om at det er behov for en løsning på konflikten i Ukraina blant annet for å få fortgang i forhandlingene om framtidige gassforsyningsledninger.

De to diskuterte også situasjonen i Syria og muligheten for å få på plass FN-samtaler om borgerkrigen.

